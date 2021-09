Cinque dj per un maxi raduno al fiume: la polizia blocca tutto

Sarzana - Val di Magra - Doveva essere una festa con cinque dj a base di musica latino americana e persone provenienti oltre il confine regionale. Ma il piano è saltato perché la Polizia di Stato ha intercettato i canali di comunicazione e ha stroncato l'evento sul nascere.

E' quanto emerge da quanto riferito dalla questura della Spezia che in una nota precisa: "L’organizzatore dell’evento, titolare di un noto locale nello spezzino, è stato immediatamente convocato negli uffici della Questura e diffidato dallo svolgimento del raduno, così pure gli altri organizzatori residenti in provincia di Livorno, richiamati nell’occasione al rigoroso rispetto della normativa che disciplina i pubblici spettacoli, oltre che la normativa Covid. La festa è stata così annullata, anche tramite i canali social attivati per raggiungere il maggior numero di persone. Per prevenire comunque arrivi e insediamenti abusivi, a partire da venerdì e fino a tutta domenica, l’area interessata è stata oggetto di mirati servizi di prevenzione e vigilanza interforze disposti dalla Questura, cui hanno concorso Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e la Polizia Municipale di quel Comune. E’ il secondo evento che viene fatto annullare, il primo era la festa di Ferragosto lungo il greto del fiume a Vezzano".