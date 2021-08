Cinquanta persone denunciate a Punta Bianca, rapinati tre giovanissimi a Lerici

Sarzana - Val di Magra - Controlli a tappeto su strade, spiagge e località turistiche della Val di Magra sotto la regia della Compagnia dei carabinieri di Sarzana che nel weekend di Ferragosto ha intensificato gli sforzi mettendo in campo una quindicina di pattuglie, oltre trenta militari, supportate da personale in abiti civili dell’Aliquota operativa e di reparti speciali, quali il Nucleo ispettorato del lavoro e quello della tutela patrimonio culturale. Come di consueto, particolare attenzione è stata dedicata al litorale di Marinella, Ameglia e Lerici, visto l’afflusso turistico che proprio in questa settimana raggiunge storicamente i massimi annuli. Ad Ameglia i carabinieri della locale stazione, con il supporto della Guardia Costiera e della Polizia Municipale, hanno eseguito un servizio di controllo in località Punta Bianca, sorprendendo ed identificando circa cinquanta persone che contravvenivano ai divieti imposti dall’ordinanza comunale che vieta accesso alla balneazione lungo le falesie e le scogliere, sanzionandoli con una multa di circa 400 euro ciascuno: non è il primo intervento in zona. Sul lungomare lericino si sono invece verificate tre rapine ai danni di altrettanti giovanissimi, i cui autori, poco più che adolescenti, erano stati identificati e denunciati. Sempre i militari lericini hanno deferito a piede libero un cittadino dello Sri Lanka, resosi responsabile del furto con destrezza del portafoglio di una turista spagnola, riuscendo a recuperare la refurtiva e restituendola alla vittima.