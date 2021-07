Centauro di 27 anni cade su una strada sterrata a Ponzano Superiore, si alza in volo Drago

Sarzana - Val di Magra - Ieri pomeriggio i Vigili del fuoco e il personale sanitario dell'automedica Delta 2 hanno soccorso un motociclista di 27 anni che ha avuto un incidente su una strada sterrata in una zona impervia in località Ponzano Magra Superiore.

Date le difficoltà nel raggiungere il ferito è stato attivato l'elicottero Drago il cui personale ha provveduto a verricellare il paziente.

Successivamente, dopo stabilizzazione primaria sul posto, il paziente è stato trasportato in codice giallo in Pronto soccorso della Spezia