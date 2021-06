Castelnuovo e Maracalagonis unite nel ricordo di Alessandra Piga: "L'amore non uccide"

Sarzana - Val di Magra - “L'amore non uccide”. Questo lo slogan che ieri sera a Maracalagonis, in Sardegna, ha accompagnato la fiaccolata organizzata nel ricordo di Alessandra Piga, la giovane mamma uccisa sabato pomeriggio dall'ex marito nell'abitazione di via Baccanella. L'iniziativa si è svolta in contemporanea con quella di Castelnuovo Magra (QUI), ed è stata un occasione per istituzioni e cittadinanza, per condannare ogni tipo di violenza.



“Non potevamo fare silenzio” ha affermato il sindaco Francesca Fadda, presente con i colleghi amministratori di altri comuni della zona. “Da anni leggiamo sulle cronache racconti che ci riportano feminicidi orribili, stavolta è la volta di Maracalagonis e Castelnuovo Magra. Con grande compostezza abbiamo pregato per Alessandra e detto No alla violenza in coro, tutti uniti cittadini di Maracalagonis e di tanti comuni vicini, l'amore non uccide, l'amore crea vita”. Fadda ha poi ringraziato il collega castelnovese Montebello: “assieme abbiamo unito le nostre comunità alla stessa ora e nello stesso modo per non fara mancare il sostegno alla famiglia di Giulio e Daniela e commemorare Alessandra”.