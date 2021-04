Carabiniere "podista" arresta ladro dopo un furto in un negozio di scarpe a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Ieri alcuni Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, appena usciti dalla caserma in abiti civili, hanno notato un uomo che fuggiva inseguito da una commessa di un negozio di calzature ubicato poco distante.

Un Carabiniere è subito messo al suo inseguimento, rincorrendolo a piedi, e dopo circa un centinaio di metri lo ha raggiunto e bloccato, anche grazie all’immediato intervento di una gazzella con a bordo i suoi colleghi di reparto. I militari interventi si sono accorti subito che il giovane, uno straniero, occultava all’interno delle maniche della giacca in pelle, un paio di scarpe da ginnastica, risultate poi rubate poco prima rubate dal negozio di scarpe, alle quali aveva tagliato la placca antitaccheggio.

Il ladro, accompagnato in caserma, è stato così arrestato e stamattina è comparso in Tribunale alla Spezia per il giudizio direttissimo.

Altri accertamenti effettuati dai Carabinieri hanno permesso di evidenziare che nei giorni precedenti la presenza del cittadino extracomunitario all’interno dello stesso punto vendita combaciava con ammanchi di materiale. Infatti le commesse, notata la coincidenza, si allertavano ogni qualvolta che l’uomo entrava nell’esercizio commerciale, tenendolo d’occhio, sinché ieri non è stato arrestato.