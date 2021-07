Sarzana - Val di Magra - Capriolo salvato stamani dai vigili del fuoco. Gli operatori del distaccamento di Sarzana sono accorsi per portare aiuto all'animale, finito nel Canale Lunense a Santo Stefano, come capitato in passato anche ad altri caprioli. Gli operatori hanno prelevato l'animale, riportandolo a terra e poi liberandolo nella natura circostante.