Campeggio abusivo nel parcheggio del campo sportivo, sgomberate sei persone

Sarzana - Val di Magra - La Polizia Municipale di Castelnuovo Magra questa mattina ha dato esecuzione all'ordinanza di sgombero emessa dal sindaco Montebello per sei persone senza fissa dimora. Queste infatti da qualche tempo si erano insediate con due camper e un furgone in via delle Colline nei pressi del campo sportivo, utilizzando il parcheggio pubblico come area di campeggio. L'intervento si è quindi reso necessario – dopo informali richieste di allontanamento fatte dalle forze dell'ordine – per scongiurare potenziali pericoli per la salute e l'igiene, in considerazione del fatto che mancano le strutture igienico sanitarie adeguate al protrarsi della sosta di camper abitati. L'ordinanza emessa il 18 giugno è stata quindi eseguita questa mattina senza momenti di tensione.

“Tutto si è svolto in poche ore e nella massima tranquillità – commenta il sindaco Montebello – e ringrazio la Polizia Municipale e la comandante Marina Ricci per l'ottima gestione della situazione”.