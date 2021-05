Camion si ribalta e si schianta su un'auto in sosta, il proprietario era a fare la spesa

Sarzana - Val di Magra - Tragedia sfiorata a Sarzana in Via Variante Cisa oggi pomeriggio. Per dinamiche in fase di accertamento da parte dei carabinieri, un mezzo pesante che procedeva in direzione Sarzana è uscito di strada all'altezza della rotonda tra l'Ipercoop e l'edificio che ospita più attività commerciali, poco prima del mercato ortofrutticolo. L'autocarro ha sfondato il guardrail e si è schiantato su un'automobile parcheggiata negli stalli di fronte a Euronics. L'auto fortunatamente era vuota: i proprietari infatti erano a far compere nelle strutture commerciali dell'area. Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, ma ha comunque riportato lesioni lievi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e la strada, i Carabinieri della Compagnia di Sarzana e il 118.