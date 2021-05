Camera ardente fiorita per l'ultimo saluto a Simone Bioletti

Sarzana - Val di Magra - Domani, lunedì 31 maggio, l'ultimo saluto a Simone Bioletti, in arte Simon Latino, ballerino, coreografo e maestro di ballo deceduto nei giorni scorsi a soli 44 anni a seguito di un incidente. Alle 13.30 sarà possibile salutare Bioletti alla camera ardente all'aperto allestita nell'ex area Gerardo, sulla Variante; non mancheranno fiori, ricordi e danze. Alle 15.30 il funerale in Santa Maria e, dopo un lancio di palloncini, si terrà il corteo diretto al cimitero locale. Non mancherà un gran numero di scuole di danza, che doneranno alla famiglia le offerte raccolte in questi giorni. Un saluto fuori dall'ordinario, che ha tra i suoi grandi organizzatori Salvatore Lombardo, grande amico di Bioletti, per provare a portare un po' di sereno in un momento tanto triste.