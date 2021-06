Cade da un'impalcatura alta quattro metri: gravemente ferito operaio

Sarzana - Val di Magra - Estese ferite questo pomeriggio per il lavoratore di un cantiere edile. Un operaio di trent'anni è caduto, per cause in corso di accertamento, da un'impalcatura all'interno di un'area di lavoro sita a Sarzana in Via Sarzanello. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 4 metri, riportando un trauma al capo e al volto, la perdita di alcuni denti e la sospetta frattura del naso. Contusioni anche alle gambe. Sul posto l'automedica Delta 2, con medico e infermiere a bordo, e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Sarzana. Il paziente è stato trasportato nella shock room dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.