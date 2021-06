C'è da riparare un guasto, serata senz'acqua a Luni Mare

Sarzana - Val di Magra - Interruzione programmata dell’erogazione di acqua potabile in frazione Luni Mare, questa sera dalle ore 22:00 a fine lavori. Lo rende noto il Comune di Luni che spiega: "ACAM acque ci comunica che a causa di due importanti guasti sulla condotta principale dell’acquedotto Tirreno in località Fiumaretta sono necessari urgenti interventi di riparazione che determineranno l’interruzione dell’erogazione di acqua potabile.

al fine di contenere al minimo i disagi per la popolazione. Gli interventi di riparazione verranno effettuati questa sera lunedì 14 giugno 2021 a partire dalle ore 22:00 e termineranno non appena sarà riparato il guasto. Una autobotte dislocata nell’abitato di Lunimare garantirà eventuali forniture di emergenza per privati ed attività commerciali".