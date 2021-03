Brucia i bungalow demoliti, ma sono rifiuti speciali e viene denunciato

Sarzana - Val di Magra - Ha smaltito quello che restava dei bungalow demoliti bruciandoli. Per questo motivo il titolare di un camping, nella zona di Ameglia è stato denunciato dai Carabinieri forestali. I militari sono piombati sul posto alla vista di una colonna di fumo nero impossibile da non notare.

Una volta arrivati hanno trovato una grande catasta di materiale da demolizione accatastato e dato alle fiamme. L'ammasso di legname, perché trattato, è classificato come rifiuto speciale e quindi andava smaltito in maniera diversa. In una nota dei carabinieri di legge: "L’impropria azione ha determinato una consistente emissione di inquinanti sia in atmosfera tramite i fumi che al suolo a causa delle ceneri. L’illecito comporta una denuncia all’Autorità giudiziaria per il reato di smaltimento illecito rifiuti tramite combustione".



Fonte foto: Carabinieri forestali