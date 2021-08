Botte e rapina in discoteca: ventiseienne sconterà tre anni di carcere

Sarzana - Val di Magra - Sono passati cinque anni da quella notte in discoteca per rapinare una sua coetanea ferì anche un’altra ragazza. Ora dovrà scontare tre anni al carcere Pontedecimo di Genova una 26enne sarzanese ritenuta responsabile dei reati di rapina e lesioni personali.

I fatti risalgono al 2016 quando la donna, mentre si trovava in una discoteca ad Ameglia, aveva sottratto con violenza il cellulare ad una coetanea e, alla reazione della vittima, aveva ripetutamente percosso quest’ultima ed un’amica di lei, intervenuta in suo soccorso, provocando lesioni ad entrambe.

L'arrestata, rintracciata in città dalla Squadra mobile che questa mattina ha eseguito l'arresto per poi essere accompagnata alla casa circondariale genovese dove sconterà la sua pena. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso lo scorso 9 agosto dalla Procura Generale Presso la Corte d'Appello.