Blitz a Punta Bianca, multate cinquanta persone

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina i Carabinieri di Ameglia, in collaborazione con la Polizia Municipal e il supporto via mare del personale della Guardia Costiera, hanno effettuato controlli mirati legati al rispetto dei divieti imposti dal Comune Amegliese con ordinanza 18 emessa il 22 giugno 2021 che, nello specifico, vieta l’accesso la balneazione lungo le falesie e le scogliere tra la Rocca Grossa e Punta Corvo. L’area interessata dai controlli è stata quella della scogliera di Punta Bianca, dove a terra sono presenti alcune frane attive e a mare insistono pericolose correnti marine. Sul posto sono state identificate circa cinquanta persone alle quali sarà elevata una sanzione amministrativa di quattrocento euro.



Sempre a mare nell’area di Punta Bianca in loc. “Casematte”, vige altresì l’ordinanza n. 72/2021 emessa dalla Capitaneria di Porto della Spezia che vieta qualsiasi attività nello specchio acqueo antistante la predetta località per un tratto di cinquanta metri ad ovest della stessa.

Tale attività proseguirà anche nei prossimi giorni anche in loc. Punta Corvo dove a terra vige l’Ordinanza Sindacale n., 15 emessa il 22 giugno 2021 che interdisce la parte orientale della spiaggia mentre a mare i divieti sono imposti sempre dall’ordinanza 72/2021 della Capitaneria di Porto della Spezia che vieta qualsiasi attività antistante lo specchio acqueo per una profondità di centocinquanta metri.



In quest’ultimo caso l’eventuale trasgressione sarà segnalata all’A.G. della Spezia per inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene per cui è previsto l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad duecentosei euro.