Beccato nei boschi arcolani mentre cede cocaina di "elevata purezza"

Sarzana - Val di Magra - Le segnalazioni si sprecavano. Da parte di passanti, di residenti ormai esasperati dalla situazione. Così, nel corso del pomeriggio di ieri i carabinieri di Sarzana, sono entrati in quei boschi per vederci chiaro e soprattutto riuscire nell'intento di fermare quella sorgente di spaccio al dettaglio. Durante il servizio di controllo si sono addentrati in una zona boschiva del Comune di Arcola e sono riusciti a bloccare un 36enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere droga a un tossicodipendente. A seguito di perquisizione personale nei confronti dell’uomo, i militari hanno rinvenuto all’interno delle sue tasche 14 grammi di cocaina già suddivisa in 13 dosi, oltre ad un bilancino di precisione e ad un coltello con materiale vario, usati dall’uomo per confezionare lo stupefacente, il tutto posto sotto sequestro. Il pusher è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La droga, risultata di elevata purezza, avrebbe potuto fruttata oltre millecinquecento euro di illecito guadagno dalla vendita al dettaglio. Dopo le formalità di rito, l'uomo ha trascorso la notte presso le camere di sicurezza della caserma di Sarzana, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna che ha convalidato l'arresto.