Sarzana - Val di Magra - Automobile in fiamme nel pomeriggio del litorale della Val di Magra. Non è sfuggito ai tanti bagnati il fumo che verso le 14.30 ha cominciato a levarsi dalla zona di Fiumaretta. Si è trattato, come detto, del rogo di un'autovettura parcheggiata. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno isolato l'area e domato le fiamme, mettendo in sicurezza la situazione.