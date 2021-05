Atti persecutori e maltrattamenti nei confronto della ex, accompagnato in struttura sanitaria

Sarzana - Val di Magra - I Carabinieri di Luni gli hanno notificato l'ordinanza di libertà vigilata e lo hanno contestualmente accompagnato in una struttura sanitaria. Interessato dal provvedimento, un 40enne del posto, indagato per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex consorte. L'intervento dei carabinieri ha trovato spazio nel corso del servizio straordinario di controllo ad alto impatto effettuato ieri a tarda sera dalla Compagnia di Sarzana, nei comuni di tutta la giurisdizione, e volto al contrasto e alla prevenzione di reati contro il patrimonio e la persona, non ché delle violazioni delle norme anti contagio. 120 e 45, rispettivamente, le persone e le autovetture controllate; i militari non hanno inoltre riscontrato violazioni del coprifuoco.