Attacchi social alla Lega, archiviato il procedimento a carico del musicista Giannoni

Sarzana - Val di Magra - Finisce con un'archiviazione la vicenda legale principiata nel 2019, quando il musicista sarzanese Andrea Giannoni era stato querelato per alcuni sferzanti 'apprezzamenti' social nei confronti della Lega locale. A portarlo in tribunale, appunto, l'allora consigliere salviniano Emilio Iacopi e il segretario Fabrizio Zanicotti. Ma, come detto, il Gip nei giorni scorsi ha disposto l'archiviazione del procedimento (per diffamazione e minacce) ravvisando una generale genericità – ritenendole di fatto prive di un preciso obbiettivo - nelle espressioni di Giannoni, difeso dall'avvocato Alberto Spadoni.