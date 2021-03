Assembramenti e droga, un mese di chiusura per un bar a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - All’inizio del mese di marzo la Polizia Locale di Santo Stefano di Magra ed i militari del Gruppo Guardia di Finanza della Spezia, sono intervenuti presso un bar nella zona limitrofa al centro ed hanno elevato circa trenta verbali per contravvenzioni varie alla normativa Covid. In particolare i militari e gli agenti hanno accertato la presenza di 21 persone all’interno del bar alle 19.15 ovvero ben oltre l’orario di chiusura imposto alle 18 per ragioni legate all’emergenza epidemiologica tutt’ora in atto. Inoltre tre dei ventuno presenti complessivi provenivano da fuori regione senza alcun valido motivo che ne prevedesse la possibilità.



Gli agenti ed i militari, che in totale erano una dozzina tra personale in uniforme, in borghese e con unità cinofila (cane antidroga), hanno inoltre accertato la presenza di sostanza stupefacente sia addosso alla titolare del bar e sia ad un’altra donna presente, risultata poi essere una dipendente dello stesso bar. Sul momento, così come previsto dalla medesima normativa emanata per il contrasto all’emergenza sanitaria in atto, il personale di polizia operante ha disposto l’immediata chiusura del bar per giorni cinque salvo eventuali ulteriori disposizioni in merito della Prefettura della Spezia.



Puntuale quindi l’intervento della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Spezia che, valutati gli atti, ha ritenuto di disporre la chiusura dello stesso bar per il periodo massimo consentito dalla norma, in considerazione della duplice violazione contestata e della gravità dei fatti rilevati. Per quanto precede il bar è stato quindi chiuso per ulteriori giorni 25 in considerazione dei 5 giorni già disposti.