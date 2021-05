Arrivato dalla Spagna da due giorni, viola la quarantena e viene multato

Sarzana - Val di Magra - L’altra sera, al Sarzana, nella zona di Porta Parma, alcuni residenti hanno segnalato la presenza sospetta di un maghrebino che si aggirava nei parcheggi. Sul posto è arrivata una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sarzana, alla cui vista l’uomo ha tentato di darsi alla fuga.

Raggiunto e bloccato dai militari, l’uomo è risultato essere entrato in Italia da due giorni, proveniente in aereo dalla Spagna, ragione per la quale, come disposto dai protocolli anti contagio del Ministero della Salute, avrebbe dovuto rimanere in casa in quarantena.

Per averla violata, quindi, oltre ad essere stato riaccompagnato presso quell’abitazione da cui non avrebbe dovuto uscire, è stato sanzionato per la violazione nelle norme anti COVID.