Arrestato a Marinella con venti panetti di hashish in macchina

Sarzana - Val di Magra - Nel corso del pomeriggio di ieri, a Marinella, i carabinieri hanno tratto in arresto, per detenzione di sostanze stupefacenti, un 44enne magrebino residente fuori provincia e già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Aliquota Radiomobile di Sarzana avevano intensificato i controlli dopo che, nell’arco degli ultimi giorni i residenti di Marinella avevano segnalato una recrudescenza dell’attività di possibile spaccio di sostanze stupefacenti in zona, in particolare da parte di cittadini nordafricani. In particolare, avevano segnalato anche la presenza, apparentemente sospetta, di alcune auto che sembravano non essere riconducibili a turisti.



I carabinieri, dopo aver fermato per un controllo un’auto di grossa cilindrata, condotta dal magrebino e risultata in regola con i documenti, insospettiti dal forte odore di stupefacente proveniente dall’abitacolo, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, rinvenendo venti panetti di hashish per un peso totale di oltre due chili. La droga, che se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa ventimila euro, è stata sottoposta a sequestro. L’uomo, è stato quindi arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di Sarzana, in attesa del rito direttissimo avvenuto stamattina, nel corso del quale l’arresto è stato convalidato ed il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.