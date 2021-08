Arcola e Sarzana, venerdì dalle 9 alle 15 interruzione programmata della corrente elettrica

Sarzana - Val di Magra - E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, informa che venerdì 13 agosto effettuerà un’interruzione programmata della corrente elettrica dalle 9 alle 15 necessaria per permettere la manutenzione alla linea aerea di media tensione, in particolare per la deramificazione e il taglio di alcune piante interferenti con la linea elettrica. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche provocando disservizi.



Nel comune di Arcola, i lavori interesseranno le seguenti vie: via Battifollo da 8 a 8a, 12, da 20 a 44, da 48 a 62, da 66 a 68a, 72, da 78 a 82b, da 17/b a 19a, da 23 a 25, da 31 a 33, 39, 51, 63a, 77, sn, cant. A Sarzana le zone interessate dall’interruzione della corrente saranno: via Battifollo 4, da 12 a 14, da 20 a 28a, 34, da 38 a 40, 44, 58, da 62 a 66, 92, 96, da 3 a 5a, da 11 a 17, 21, da 25 a 27, da 33 a 35, da 39 a 45, da 53 a 69, da 69b a 75, sn, cant, sn1; via Brigata Muccini da 171 a 179b, sn1; via Ponte 50, sn; via Corso 19b.







Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.



Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.



Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.