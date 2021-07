Archiviato l'esposto della sindaca verso i colleghi avvocati

Sarzana - Val di Magra - Archiviato l'esposto che la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, aveva proposto tempo fa, in parallelo con una denuncia penale, nei confronti di una decina di suoi colleghi avvocati sarzanesi. Questa, a quanto si apprende, la decisione del Consiglio distrettuale di Disciplina forense di Genova. Nodo del contendere era la lettera aperta che il gruppo di avvocati aveva indirizzato alla sindaca, missiva che ne contestava la condotta politica, soprattutto in rapporto agli alleati di maggioranza. L'organismo disciplinare della categoria ha ritenuto infondati gli addebiti mossi nei confronti degli estensori della lettera analogamente a quanto aveva ritenuto mesi fa il Gup del Tribunale penale della Spezia, che aveva a sua volta disposto l'archiviazione della parallela querela per diffamazione.