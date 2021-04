Ancora bocconi avvelenati in Val di Magra, bonificata un'area a Ponzano

Sarzana - Val di Magra - Resti di carne e pesce macinati e mescolati a sostanze velenose. E per questo il cane antiveleni Alma assieme al Nucleo specializzato dei Carabinieri di Bosco di Corniglio di Parma sono tornati in provincia, per la precisione a Ponzano Magra.

A portare alla luce la presenza di queste esche è stato un cittadino allarmato alla vista di quei sacchetti. I Forestali sarzanesi hanno fatto un primo sopralluogo e hanno perlustrato la zona rinvenendo a terra, in ordine sparso, nove sacchetti per il congelamento di alimenti depositati da ignoti e contenenti residui di carne macinata e tranci di pesce.

"Tutti i sacchetti presentavano un piccolo foro, probabilmente realizzato allo scopo di attirare la fauna attraverso l'olfatto - si legge in una nota della forestale -. Per le modalità di confezionamento e la distribuzione a terra i sacchetti sono stati ritenuti esche avvelenate e quindi sono stati posti sotto sequestro per essere sottoposti ad accertamenti analitici".



A seguito del ritrovamento gli uffici comunali sono stati attivati per la tabellazione dell'area e successivamente sono stati attivati il Nucleo di Bosco di Corniglio e Alma. Il fiuto del cane ha permesso di rinvenire, sul luogo della bonifica, un altro boccone costituito da un trancio di pesce. "Anche questa esca è stata consegnata presso l’istituto zooprofilattico sperimentale di la spezia competente per le analisi di rito - conclude la nota -. È il terzo caso in soli due mesi in Val di Magra: in precedenza i forestali erano già intervenuti in località Bradirola e nella zona del Gaggio di Luni".