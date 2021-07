Aggredisce i clienti di un bar e i carabinieri, in tasca aveva un cutter

Sarzana - Val di Magra - La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Sarzana è intervenuta all’interno di un bar di Arcola poiché un cliente di nazionalità domenicana, di 35 anni, stava aggredendo con calci e pugni altri avventori.

L’uomo già noto alle forze dell’ordine, alla vista dei carabinieri ha iniziato a offenderli e minacciarli, opponendo viva resistenza per evitare il suo controllo. Durante le fasi di contenimento, i carabinieri hanno dovuto faticare non poco per accompagnarlo in caserma. Nel corso dell’intervento un militare è rimasto lievemente ferito e la situazione avrebbe potuto degenerare poiché il 35enne in tasca nascondeva anche un cutter con un lama di circa 10 centimetri che non ha utilizzato in quanto immediatamente recuperato dai militari e sequestrato.

L’uomo dopo essere stato sanzionato per ubriachezza molesta, è stato arrestato per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale e denunciato per porto e detenzione di arma bianca.