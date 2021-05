Addio all'avvocato Rappelli, decano del foro e giovanissimo partigiano

Sarzana - Val di Magra - Si è spento ieri all'eta' di 91 anni l'avvocato Furio Rappelli, decano del Foro spezzino e protagonista di oltre mezzo secolo di professione forense esercitata ad alto livello con inesauribile passione, spirito battagliero e intuito impareggiabile.

Sarzanese, figlio di una maestra che fu una partigiana 'bianca' e resistente egli stesso a quindici anni (fu premiato dall'Anpi come il più giovane partigiano d'Itala) sotto il comando del padre, caduto in combattimento. Loquace in tutto, fuorché nel gloriarsi di quella esperienza, studiò a Milano, divenendo amico fraterno del coetaneo Ciriaco De Mita.

Quando lo statista irpino, anche da Presidente del Consiglio, transitava dalle nostre parti, si fermava riservatamente - anche all'insaputa dei suoi amici politici di qui - per trascorrere qualche ora insieme al vecchio compagno di università.

Dapprima esponente di rilievo del fiero, tradizionale Foro sarzanese, trasferì poi lo studio a Spezia, distinguendosi per importanza degli incarichi e successo professionale, ma restando a lungo l'avvocato del Comune della sua Sarzana, con un tasso di 'buon fine' mai eguagliato in seguito.

Di lui i suoi colleghi ricordano oggi l'istintivo riflesso defensionale ma anche la leggendaria arguzia, la battuta fulminante grazie alle quali gli era convenzionalmente consentito - più che a chiunque altro - di punzecchiare i colleghi e perfino i magistrati.

L'Avvocatura perde un protagonista, uno spirito fiero, e si sente orfana della sua umanità.

Lascia la moglie Gianna e i figli Marco e Alessandro, entrambi avvocati.

I funerali si terranno domani, venerdì 14 maggio, alle ore 15.00, presso la Chiesa di San Francesco.