Addio al sarzanese che convinse De Mita ad entrare in politica

Sarzana - Val di Magra - L’avvocato sarzanese Furio Rappelli raccontava sempre che Ciriaco de Mita, suo compagno di studi alla Cattolica di Milano nel dopoguerra, non aveva intenzione di dedicarsi alla politica. Si convinse a farlo dopo che Rappelli gli raccontò di essersi unito alla Resistenza in Val di Magra a soli quindici anni, in seguito alla scomparsa del padre, capostazione di Sarzana arrestato dai tedeschi e del quale non si ebbero più notizie. L’amicizia rimase, e ogni volta che De Mita, nella sua vita politica, passava dallo Spezzino (l’ultima volta nel 2003 a Lerici alla festa nazionale della Margherita) chiedeva sempre di potersi incontrare con lui. Furio Rappelli si è spento nei giorni scorsi a 91 anni, dopo una lunga vita dedicata alla professione forense. Lascia la moglie Gianni, i figli Alessandro e Marco, entrambi avvocati e numerosi nipoti. Condoglianze da parte nostra.