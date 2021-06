Addio a Lorenzo Testi, con la sua azienda andò alla riscoperta delle sementi autoctone

Sarzana - Val di Magra - Se ne è andato a soli 48 anni Lorenzo Testi, originario della Macchia di Santo Stefano Magra, papà di un ragazzo. In tanti in queste ore lo stanno ricordando sui social network con commozione e affetto, ricordandone la disponibilità, la simpatia e l'amore per la vita. Nel 2013 lasciò un importante ruolo manageriale nell'ambito di profumi e cosmetica, scegliendo un 'ritorno alla terra' e avviando l'azienda agricola Il Noce, a Santo Stefano, con una produzione volta al naturale e alla filosofia 'slow', caratterizzata dalla coltivazione e dalla riscoperta di sementi autoctone. I funerali di Lorenzo Testi, che tre anni fa aveva perso il fratello disc jockey Roberto, si terranno martedì 22 giugno alle 14.30 alla chiesa parrocchiale di Santo Stefano.