Accoltellamento all'alba: madre e figlio finiscono all'ospedale

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto in una panetteria della bassa Val di Magra.

indagini in corso

indagini in corso

Sarzana - Val di Magra - Madre e figlio finiti in ospedale con delle ferite di arma da taglio. L'episodio risale alle prime luci dell'alba di questa mattina quando alla porta del panificio di famiglia, in bassa Val di Magra, si sono presentati due uomini incappucciati.

Ci sarebbe stato un acceso scambio di parole ma a un tratto sarebbe spuntata un'arma bianca, presumibilmente un coltello. La lama avrebbe raggiunto sia la madre che il figlio. Quest'ultimo ha riportato la ferita più seria ad una mano, mentre la donna avrebbe riportato lesioni minori.



Dei fatti sono stati informati i carabinieri che hanno aperto un'indagine al fine di ricostruire il quadro dell'intera vicenda. Al momento non sono state formulate ipotesi e solo gli opportuni accertamenti faranno luce su quanto accaduto.