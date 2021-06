"Ho un bar a Sarzana", fantoccio appeso davanti al Comune

Sarzana - Val di Magra - Indagano i Carabinieri di Sarzana sull'inquietante episodio avvenuto la notte scorsa a Sarzana, dove ignoti hanno "impiccato" un fantoccio su una delle finestre del Comune che si affacciano su piazza Matteotti.

I militari, dopo il sopralluogo di stamani, stanno ora analizzando minuziosamente le telecamere puntate su palazzo Roderio e la piazza ma anche quelle che riprendono il passaggio sulle vie limitrofe, con l'obiettivo di risalire all'identità degli autori del gesto.

Il fantoccio, appeso con un cappio all'inferriata, era accompagnato da un cartello con la scritta "ho un bar a Sarzana". Un particolare questo che potrebbe collegare il gesto alla recente ordinanza emessa dal sindaco sulla movida. Provvedimento assunto in vista della stagione degli eventi ma anche per limitare le intemperanze e l'abuso di alcol in piazza Garibaldi e in altre zone della città dove si sono registrate risse e schiamazzi.

Non tutte le restrizioni previste dal documento (qui l'articolo) sono state però accolte favorevolmente da molti titolari di bar e attività di somministrazione che hanno da poco ripreso l'attività dopo la chiusura per il covid.



(Foto da Facebook)