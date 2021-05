Vivere slow e ridurre lo stress? I consigli arrivano dalla sarzanese Silvia Lanfranchi

Sarzana - Val di Magra - Slow sembra essere diventata la parola chiave dell’ultimo anno. Slow Life letteralmente significa “vita lenta” ed è un invito a liberarsi dello stress per “vivere con calma”. Tutti sentiamo il bisogno di riscoprire il valore della lentezza e dedicare il nostro tempo alle cose che contano davvero. Eppure, nella società moderna - tra restrizioni, cambi di abitudini, accelerazione digitale e ritmi frenetici - la maggior parte degli individui continua a tenere premuto il pedale sull’acceleratore, sentendosi di conseguenza sempre più stressato. Almeno secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio condotto da Wiko, brand di telefonia franco-cinese da sempre attento ai trend social, sulla sua community Instagram. Il 66% dei rispondenti, infatti, dopo lo scorso anno dichiara di essere ancora più sotto pressione. Se non è possibile fermare il tempo o dedicarsi all’ozio, il modo di affrontare gli impegni può fare la differenza.



Per questo Wiko ha coinvolto la Quiet Coach Silvia Lanfranchi, nota su Instagram come silvia_thequietcoach, per offrire cinque consigli su come compiere le azioni quotidiane con la giusta lentezza e ritrovare energia ed equilibrio, anche con l’aiuto della tecnologia. Per la sarzanese Silvia – personal coach che aiuta le persone e le piccole imprese ad avere una vita e un “quiet business”, senza affanni, rincorse ed emergenze continue da gestire –, “il successo non è questione di fare le cose giuste, è più questione di pensare nel modo giusto. Bisogna partire dal proprio mindset per imparare a gestire i propri pensieri e paure e smettere di agognare quella perfezione che rincorriamo senza sosta. ‘Fatto’ è sempre meglio che ‘perfetto’, anche perché ci consente di risparmiare tempo per staccare e sparire per un po’, se ne sentiamo il bisogno. Insomma fare meno, spesso, ci porta a fare e a stare meglio”.



Un insegnamento per molti ancora da imparare. Il 68% dei partecipanti al sondaggio Wiko sostiene, infatti, di affrontare le giornate sempre di corsa, tra meeting, DAD, sport e impegni vari. Il tutto mentre l’occhio cade sull’orologio, perché ogni minuto conta, per più della metà dei rispondenti (53%). A ogni notifica corrisponde una distrazione, all’insegna di un multi-tasking che ci vuole sempre all’erta, per arrivare dappertutto. La maggioranza degli utenti coinvolti nella survey (quasi il 60%), infatti, interrompe qualsiasi cosa stia facendo per dare un’occhiata a ogni pop-up di notifica. Contro ogni credenza, però, la tecnologia è spesso un’alleata dei momenti slow. Se il 63% dei rispondenti esce a fare una passeggiata quando ha bisogno di rilassarsi, il 37% non rinuncia allo schermo – che sia della TV, del computer o dello smartphone – per allontanarsi dalla vita reale e immergersi nel binge-watching delle proprie serie e pellicole preferite. E per prendersi una pausa? Il 57% sceglie di isolarsi dal mondo con cuffie e auricolari per ascoltare la playlist del cuore a tutto volume, mentre per il 43% degli utenti non c’è niente di più riposante che scrollare i feed dei social. Oltretutto, lo smartphone è un aiuto fondamentale per organizzare gli impegni e dividersi tra doveri e piaceri: il 64% degli utenti dipende dalle app del cellulare per non dimenticare nulla.



Come trovare il giusto equilibrio per raggiungere il benessere? Iniziando a vivere più lentamente con i cinque consigli, pratici e alla portata di tutti, di Wiko e la Quiet Coach Silvia: svegliati presto, così da poter fare con calma le attività che di solito si fanno di corsa, dalla beauty routine alla colazione alla lettura delle notizie e dei social. Goditi il momento presente senza pensare alla giornata che ti aspetta. Usa un’app per gestire tutte le attività che devi portare a termine, che sia per lavoro o per la tua vita privata. Organizzale in progetti e ogni volta che ti viene in mente qualcosa annotala subito nell’app: meno pensieri devi tenere a mente, meno stress avrai. Crea varie playlist per i diversi momenti della giornata: quando devi lavorare, quando ti vuoi rilassare, quando vuoi farti tornare il sorriso, o quando hai bisogno di un boost di carica con musica che ti faccia venir voglia di muoverti, ballare o correre. Lascia che la musica ti liberi e sovrasti il flow dei tuoi pensieri. Suddividi la giornata lavorativa in blocchi di tempo senza distrazioni. Definisci il tuo blocco, che può variare dai 25 ai 50 minuti seguiti da 5-10 minuti di pausa, e durante quel lasso di tempo resisti o almeno riduci al minimo le notifiche email e social per evitare di essere interrotto: farai di più in meno tempo e con più serenità. Quando vuoi rilassarti o esci a camminare, prima di far partire la tua musica o il tuo podcast preferito, dedicati a qualche minuto di walking meditation: puoi farlo da solo concentrandoti solo sui tuoi passi, o con l’aiuto di un’app di meditazione all’interno delle quali trovi sempre anche un supporto per una “meditazione camminata”.