Vita indipendente, due appartamenti per gli ospiti della "Cardinal Maffi"

Sarzana - Val di Magra - Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi spazi abitativi della residenza psichiatrica Olmarello della Fondazione 'Cardinal Maffi', che consentiranno a dieci persone di poter avviare un nuovo percorso di vita indipendente. Dopo i lavori di ristrutturazione nella casa colonica, recuperata nel perimetro al confine fra i comuni di Castelnuovo Magra e Luni, è stato infatti possibile ricavare due appartamenti – uno da quattro e l'altro da sei posti – completamente auotonomi nei quali i “fratelli preziosi”, sempre seguiti dal personale della Cardinal Maffi, potranno confrontarsi con uno stile di vita più autonomo e indipendente. Di fatto un passaggio da una struttura socio-assistenziale ad una prettamente assistenziale in uno spazio che sale così a 50 posti letto.



Un risultato molto importante, come sottolineato nella cerimonia odierna che ha visto la partecipazione delle amministrazioni dei due comuni, dei vertici della Fondazione e del distretto sociosanitario in un territorio che ha sempre mostrato grande attenzione verso la “Cardinal Maffi” e i suoi ospiti, in particolare quando fra settembre e ottobre c'era stato un focolaio Covid. Un affetto che nelle scorse settimane si è concretizzato anche con la donazione di 6.000 euro fatta da Amici del Giacò e Livedaldivano grazie ad una raccolta benefica servita per l'acquisto degli arredi dei nuovi appartamenti.

Attorno alla casa colonica infine prosegue anche l'attività del vigneto avviato un anno fa in collaborazione con il produttore Andrea Marcesini con l'obiettivo di lavorare non solo sul reinserimento sociale ma anche lavorativo delle persone ospitate nella residenza.