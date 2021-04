Viadotto Calcandola, lavori finiti: entro fine maggio le barriere anti rumore

Sarzana - Val di Magra - I lavori sul viadotto Calcandola e la messa in posa delle barriere anti-rumore a protezione dell'abitato di Battifollo stanno per essere ultimati, il crono-programma comunicato da SALT prevede la fine di maggio come conclusione dei lavori. Arriverà quindi presto a conclusione l'annosa questione che vede protagonisti i cittadini della frazione sarzanese che, da anni, chiedono interventi per l'abbattimento dei livelli di inquinamento acustico legati al transito veicolare sulla rete autostradale che attraversa il quartiere. A fine 2018 il sindaco Cristina Ponzanelli si era attivata chiedendo l'inserimento della zona nel Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore a cui era seguita la gara indetta da Salt per l'affidamento dei lavori e la realizzazione delle barriere acustiche per rendere più vivibile il territorio di Battifollo.

Oggi il percorso per migliorare la qualità della vita dei cittadini della frazione sarzanese è quasi concluso. "I lavori relativi relativo al miglioramento statico e sismico del viadotto Calcandola sono in fase di ultimazione. Le principali opere si prevede abbiano conclusione entro la fine del corrente mese di aprile, a cui seguiranno opere di finitura durante il mese di maggio - scrive la direzione tecnica di Salt -. Relativamente alle barriere anti-rumore si informa che sono state già avviate le attività di rimozione delle interferenze, dette attività di completeranno nell'ultima settimana di maggio quando avranno avvio i lavori finalizzati all'installazione dei pannelli acustici".



"Una risposta doverosa ai residenti di Battifollo, che chiedevamo da tempo– spiega il sindaco Ponzanelli. - I nostri cittadini lamentano da anni, difatti, un livello di inquinamento acustico che era necessario abbattere e su cui ci siamo impegnati nel chiedere a SALT una soluzione definitiva. Un impegno che ci eravamo presi e che portiamo a termine ora grazie all'impegno preso e mantenuto da SALT, anche grazie alle interlocuzioni con Regione Liguria, che ringrazio per aver accolto positivamente le nostre richieste volte a un miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini e di

un quartiere che merita attenzione".