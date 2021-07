Via Fortino, il Comune dispone lo stop ad ogni tipo di intervento

Sarzana - Val di Magra - Dopo la mobilitazione dei residenti che ieri hanno chiesto a gran voce lo stop all'installazione di nuovo impianto per la telefonia cellulare in via Fortino a Sarzana (QUI), oggi il Comune ha disposto lo stop a ogni tipo di intervento nel terreno privato per consentire lo svolgimento di accertamenti tecnici.

Un blocco generico in quanto l'ordinanza emessa dal dirigente dell'area urbanistica intende infati verificare se siano stati effettuati interventi difformi da quanto previsto dalla scia presentata a Palazzo Roderio. I residenti infatti avevano segnalato la presenza di una gru, il taglio di alcune piante e uno sbancamento di terreno che potrebbero non corrispondere a quanto previsto. L'accertamento tecnico servirà dunque per appurare la situazione ed assumere eventualmente altre decisioni.