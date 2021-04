Sarzana - Val di Magra - In occasione del 76° anniversario della Liberazione, 25 aprile 2021, l'Amministrazione comunale di Vezzano ligure provvederà alla deposizione della corona e dei fiori ai monumenti e alle lapidi dei caduti con partenza alle ore 9.00 da Piazza del Popolo (Vezzano Basso) e conclusione in Piazza Centi. L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19.