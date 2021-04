Variante liberata dopo dieci ore, i lavoratori: "Uniti possiamo ottenere qualcosa"

Sarzana - Val di Magra - E' stato sciolto alle 18 al grido di “Vogliamo lavorare” il presidio dei lavoratori che da questa mattina (QUI) e per tutta la giornata hanno bloccato e rallentato il traffico sulla Variante Aurelia di Sarzana per protestare contro le chiusure di ristoranti e attività e chiedere ristori e attenzione dal Governo.



Dieci ore di mobilitazione – autorizzata dalla Questura - promosse dal gruppo “Fermi noi, fermi tutti” che hanno pacificamente paralizzato la viabilità per far sentire le proprie istanze. Fra le voci che si sono alternate al megafono particolarmente significativa quella di Fiammetta Gemmi del Caffè storico di via Mazzini: “Siamo stufi di sentirci discriminati, siamo gente seria e l'Italia ha bisogno di noi. Abbiamo il personale da pagare – ha arringato – dipendenti che contano sui nostri stipendi, siamo un asse portante del turismo, dobbiamo essere uniti e ricordarci di questo momento, ci vogliono senso di appartenenza e collaborazione”. “Sarzana – ha aggiunto – non è stata amata e valorizzata dai suoi amministratori ma noi non dobbiamo farci prendere dallo sconforto, resistiamo e quando riapriremo ci organizzeremo per far si che la nostra città possa tornare a splendere. Dobbiamo essere positivi nonostante tutto e farci sentire di più”.

Quindi Eros Sabella che prima di liberare la strada ha invitato tutti i presenti a coinvolgere altre persone per una battaglia nazionale che a breve potrebbe ricevere risposte concrete da parte del Governo. “Solo uniti possiamo ottenere qualcosa – ha concluso – possiamo crescere ancora”.