Varchi e velox di Sarzana, il Tar ha annullato la gara

Sarzana - Val di Magra - Il Tar della Liguria ha annullato l'aggiudicazione della gestione dei servizi di controllo della velocità velox, t-red e telecamere dei varchi telematici al centro storico di Sarzana, al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Ser.com.

Servicenet21, che era arrivata seconda, aveva infatti fatto ricorso contestando davanti ai giudici la mancata esclusione del raggruppamento e l’aggiudicazione, confutando nel merito anche i punteggi assegnati al gruppo vincitore.

Già un anno prima dell'affidamento, tramite una diffida formale, Servicenet 21 avevano evidenziato all’amministrazione che le ammissioni alla gara avrebbero necessitato di ulteriori e specifiche e che Ser.com non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara e che, in ogni caso, non avrebbe potuto risultare aggiudicataria per mancanza del requisito specifico richiesto dal disciplinare di gara.



Dopo la prima sospensiva di aprile, con cui il Tribunale aveva bloccato la nuova gara per la gestione, il Comune aveva deciso di correre ai ripari prorogando di tre mesi il servizio – compreso l'accertamento e la riscossione dei verbali – alla società che lo stava già gestendo, per garantire il rispetto delle regole e degli orari di accesso al centro storico oltra al funzionamento dei varchi.

Alla luce dell'attuale pronunciamento - e di altri eventuali ricorsi - l'amministrazione potrebbe quindi provvedere ad un nuovo, e costoso prolungamento, prima di giungere all'esito di una nuova gara che dovrebbe richiedere diversi mesi.