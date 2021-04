Valeriano, il 10 maggio inizia il 'porta a porta'

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Vezzano informa che la raccolta rifiuti 'porta a porta' arriva anche nella frazione di Valeriano. In questi giorni nel borgo sono state affisse le locandine che annunciano la novità. Lunedì 3 e martedì 4 maggio sarà consegnato a domicilio il materiale per il PaP (assieme alla brochure informativa e al calendario dei passaggi); chi non sarà in casa in quei momenti potrà recuperarlo l'8 maggio al centro sociale di Via Roma dalle 8.30 alle 12.00. Infine, lunedì 10 maggio saranno rimossi i bidoni e prenderà il via il servizio.