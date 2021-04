Vaccinazioni a Sarzana, Tedeschi a Menini: "Ho dato voce a persone fragili"

Sarzana - Val di Magra - Dopo essere stato accusato di "cercare spazio mediatico "(qui), il commissario del Parco Pietro Tedeschi risponde così al consigliere regionale Daniela Menini in merito alla'situazione delle vaccinazioni al San Bartolomeo di Sarzana.

"Ho solo cercato di dare voce a tante persone fragili - scrive Tedeschi - che sono state malamente gestite con ritardi di due ore e senza nessuna assistenza. Sottolineo - aggiunge - che il giorno prima sono stati chiamati i Carabinieri per la ressa che si era creata a causa dei ritardi, può tranquillamente verificare in caserma. Ieri i disagi si sono ripetuti, io non ce l'ho con gli infermieri che fanno il loro lavoro con professionalità e abnegazione, la mia denuncia è contro chi doveva organizzare meglio la cosa. Tutto il resto è noia".