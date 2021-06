Uno striscione e tanto affetto per le maestre della quinta

Sarzana - Val di Magra - “Un immenso grazie” scritto su uno striscione e una grande dimostrazione di affetto. Genitori e alunni della classe Quinta tempo pieno della scuola Capoluogo di Sarzana ieri hanno salutato così le maestre Isabella Mugnos, Giulia Belloni, Pamela Ciminisi, Ombretta Taviani e Lara Zirattu, che in questi cinque anni li hanno accompagnati in un percorso giunto al termine.



“La vita sarà sempre un'avventura – ha scritto Barbara Castronovo a nome di tutti i genitori - e parte di questa, insieme, è iniziata il 14 settembre 2016 conoscendoci per caso e diventando amici per scelta. Il nostro immenso grazie oggi va a te maestra Isabella perché ci hai dato la certezza che nessun bambino è perduto se ha un'insegnante che crede in lui. Per questi cinque anni sei stata, insieme alla mestra Giulia, un punto di forza per i nostri figli e per noi, perché una maestra è come una madre: insegna, racconta, incoraggia e soprattutto abbraccia. E voi lo siete state. Nel nostro percorso abbiamo conosciuto anche altre maestre come Lara, Francesca, Ombretta, Calogero, Francesca, tutte all'altezza di stare al tuo fianco e di scrivere sulla lavagna della vita dei nostri figli. Un ultimo grazie, ma non per importanza, va alla maestra Pamela che per due anni è stata vicina ai nostri figli, incoraggiandoli e sostenendoli, entrando nei loro cuori senza mai uscirne. Vi ringraziamo per tutto quello che avete fatto in questi cinque anni di scuola, siete state davvero speciali”.

Un saluto affettuoso a cui si sono aggiunti tutti i bimbi che da settembre inizieranno un nuovo percorso conservando sempre però il ricordo di questi cinque anni.