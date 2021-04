Uno sportello di ascolto per i giovani nell'ex tribunale di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Stamattina, su proposta del sindaco Cristina Ponzanelli la Giunta ha licenziato la delibera che approva l'attivazione dello sportello sul segretariato sociale a favore dei giovani di Sarzana e del territorio, presso i locali dell'ex Tribunale.

L'atto di Giunta, che richiama le linee guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" con il rafforzamento del segretariato sociale e il potenziamento di un servizio essenziale di assistenza per il cittadino, fa propria una delle proposte della Consulta per i Giovani ed il Disagio Giovanile.



Con questa proposta la Giunta quindi, recependo e condividendo le richieste dei ragazzi della Consulta Giovanile della città, sceglie di attivare in via sperimentale un vero e proprio sportello di assistenza e ascolto per i giovani presso i locali dell'ex-Tribunale in piazza Ricchetti.

"I giovani - dichiara il sindaco Ponzanelli- hanno bisogno di essere ascoltati e di essere al centro dell'attenzione, tanto più ora che stanno soffrendo più di altri ma in silenzio questo difficilissimo momento per la nostra società. Gli effetti sociali e psicologici dettati dall'emergenza sanitaria hanno messo a dura prova tutti noi, ma ancor di più i ragazzi e i giovani perché sono state loro negati momenti di socialità essenziali per la loro crescita, formazione e per il loro sviluppo emotivo e personale”.



La realizzazione del servizio sperimentale di segretariato sociale è rivolta a favore dei ragazzi di età compresa tra i 14 e i 21 anni e inizierà a partire dal mese di maggio 2021 e durerà fino al 31 dicembre 2021. Avrà un carattere di totale gratuità per i giovani, che potranno ricevere per mezzo di un colloquio un orientamento per superare le problematiche e le difficoltà, anche psicologiche, che stanno vivendo.

La Giunta Ponzanelli ha individuato quale partner progettuale per la realizzazione del servizio sperimentale di attivazione dello sportello di segretariato sociale l'Associazione distrettuale Val di MagraFormazione.