Uno spiraglio nel futuro dell'ex Colonia Olivetti di Marinella

Sarzana - Val di Magra - Tutto è ancora in una fase embrionale ma lo spiraglio che potrebbe portare alla cessione dell'ex Colonia Olivetti di Marinella c'è e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimana, grazie anche agli ultimi lavori effettuati sul Parmignola che hanno portato l'area fuori dalla zona rossa ormai priva di ogni rischio idraulico. Un passaggio necessario per rendere appetibile l'immobile e l'immenso spazio verde circostante per i quali l'ultima asta, poco meno di un anno fa, era andato deserto.



A febbraio invece Paolo Gallo, responsabile di Arte Genova – proprietaria dello spazio – aveva parlato di “un interesse sul mercato”, sviluppabile però solo tramite trattative dirette sulla base di partenza di due milioni e mezzo di euro (QUI).

Un interesse che negli ultimi giorni è stato confermato dalla Pcmi di Milano, holding di un gruppo di società che operano in diversi settori - rappresentata in loco dall'avvocato Bertogli - che ha già avviato altre operazioni nella nostra provincia e che sarebbe pronta ad investire su Marinella. L'operazione, che comprenderebbe almeno altri due o tre milioni di spesa per riqualificare e ristrutturare l'area in abbandono da anni, sarebbe finalizzata alla realizzazione di una struttura sanitaria con una clinica riservata alle persone alle prese con disturbi alimentari come anoressia e bulimia, sviluppando sia l'edificio che il giardino che si affaccia sulla litoranea e sul litorale.

L'inizio di una trattativa fra Arte e Pcmi potrebbe segnare la svolta tanto attesa e più volte rimandata negli ultimi anni quando le voci sulla cessione dell'ex Colonia si sono rincorse senza mai concretizzarsi come conferma lo sconfortante stato di abbandono e degrado in cui ancora versa la struttura.