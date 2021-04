Una corona di alloro per ricordare la liberazione dal nazifascismo

Sarzana - Val di Magra - Nel rispetto delle norme anticontagio questa mattina il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha deposto una corona di alloro sulla lapide che ricorda “I martiri della liberà” sulla facciata di Palazzo Roderio. La città ha così ricordato la liberazione dall'occupazione nazifascista avvenuta proprio il 23 aprile 1945.

Le celebrazioni sono poi proseguite con una videoconferenza reallizata per gli studenti in collaborazione con il Comitato Unitario per la Resistenza ed Anpi Sarzana. Ieri invece in piazza Matteotti è stata scoperta la targa dedicata a Mirella Martinetti, ultima vittima civile della guerra prima della Liverazione.