Una borsa di studio per Pino Meneghini, Ponzanelli: "Merita anche onorificenza 21 Luglio"

Sarzana - Val di Magra - Nel bilancio 2021 che il Comune di Sarzana varerà nei prossimi giorni ci sarà anche una da 2.500 euro per la borsa di studio riservata agli studenti delle superiori e intitolata a Pino Meneghini, amatissimo scrittore e giornalista mancato nel 2017. La conferma sull'intenzione dell'amministrazione di dedicargli una borsa di studio è arrivata ieri dal sindaco Ponzanelli a margine della conferenza stampa dedicata proprio al bilancio. “Mi auguro – ha sottolineato – che questo possa essere anche l'anno giusto per conferirgli l'onorificenza del XXI Luglio che merita senza dubbio”. Quanto alle celebrazioni per il centenario dei fatti del 1921 Ponzanelli ha concluso: “Stiamo lavorando per organizzare l'evento compatibibilmente con le norme sul contenimento che attualmente non ci sono state ancora comunicate”.