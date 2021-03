Una borsa di studio nel ricordo di Lorenzo Vincenzi

Sarzana - Val di Magra - Per mantenerne vivo il ricordo ed onorare la memoria del professor Lorenzo Vincenzi, il consiglio di istituto del Parentucelli Arzelà di Sarzana ha approvato la costituzione di una borsa di studio al fine di premiare il merito dei giovani e per incoraggiare gli studi di qualche studente meritevole che vive una condizione di non agiatezza economica, sottolineando come lo studio sia un fattore di crescita umana, culturale e sociale.

La motivazione è lo straordinario modello di professionalità ed umanità che ha contraddistinto tutta l’attività professionale di Vincenzi, mancato prematuramente a gennaio presso l’istituto sarzanese, caratterizzata da dedizione, modestia, riservatezza e ironia.

La borsa verrà elargita da una commissione, appositamente costituita, valutando, sulla base di un regolamento da predisporre a cura della dirigenza scolastica, le domande presentate dai candidati diplomati internamente all’Istituto.

Il valore della borsa sarà di mille euro. Chi volesse contribuire ad ampliare la somma può effettuare un bonifico bancario all'Istituto utilizzando l'IBAN IT04K0623049841000043954214 e riportando nella causale "Borsa di studio Prof. Lorenzo Vincenzi"