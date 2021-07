Un nuovo negozio specializzato per animali apre alla Fabbrica

Sarzana - Val di Magra - Inaugura domani il nuovo PetStore Conad all’interno della galleria commerciale La Fabbrica, per accogliere i clienti e i loro amici a quattro zampe con una offerta innovativa di prodotti e servizi di qualità per la cura e il benessere degli animali. Situato in prossimità dello spazio Conad del centro commerciale, il negozio offre una scelta di prodotti ampia e articolata - oltre 4000 articoli con particolare attenzione a cani e gatti - con le garanzie di qualità, convenienza e sicurezza che contraddistinguono il marchio Conad, a cui si aggiungono una serie di iniziative e servizi specifici per soddisfare i bisogni di tutti gli animali da compagnia, come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, la bilancia per la pesa degli animali e una bacheca annunci per adozioni e curiosità. A completare l’offerta del Pet Store è prevista l’apertura di un centro di toelettatura professionale che verrà reso disponibile nei prossimi mesi.



Nella galleria commerciale presente anche una Parafarmacia Conad per la vendita di prodotti per la salute e il benessere di tutta la famiglia che mette a disposizione dei clienti l’assistenza di personale specializzato e la possibilità di fruire di servizi specialistici e il Bar Bistrot “Sapori & Sorrisi” Conad, un ambiente pensato per offrire la possibilità ai clienti di fermarsi per fare colazione, pausa pranzo o un aperitivo con una proposta gastronomica assortita all’interno di un contesto moderno ed accogliente. “Apriamo un nuovo punto vendita dedicato al benessere animale, un format moderno e funzionale per offrire ai nostri clienti prodotti di qualità a prezzi convenienti con una proposta commerciale ricca di contenuti e proposte in grado di soddisfare le sempre più esigenti richieste della clientela - ha dichiarato Alessandro Penco – direttore Rete Toscana Liguria – Il nuovo PetStore si inserisce all’interno della galleria commerciale dove sono presenti già diversi concept ad insegna Conad: con questa nuova apertura offriremo ai nostri clienti un esperienza di spesa ancora più completa garantendo la consueta convenienza, qualità e sicurezza che da sempre caratterizzano Conad”. Il punto vendita di Santo Stefano si sviluppa su una superficie di 400 mq, conta 2 casse tradizionali e occupa 4 persone. I clienti potranno usufruire degli oltre 1.000 parcheggi gratuiti del centro commerciale, collocato in posizione strategica a 500 m. dal casello autostradale di Santo Stefano di Magra e a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dalle fermate degli autobus del trasporto locale ligure e toscano. Il PetStore Conad di Via C. Arzelà è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 8.30 alle 21.00.