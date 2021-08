Un murales per raccontare Dario Capolicchio

Sarzana - Val di Magra - Un murales in memoria di Dario Capolicchio, studente sarzanese di Architettura, che, 22enne, fu tra le vittime della strage mafiosa dei Georgofili a Firenze nel maggio del 1993. A questo sta lavorando un gruppo di studenti dell'Istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana nell’ambito del progetto Piano Estate, un'iniziativa coordinata dall'associazione ‘L'égalité’. In questi anni, la comunità ha sempre cercato di commemorare Capolicchio e di riflettere su quello che sono stati gli attentati di Cosa Nostra. Volontà dei ragazzi, al lavoro su una parete della scuola, è concentrare il racconto non tanto sulla strage - che uccise anche i coniugi Nencioni e le loro due bambine - e sulla tragica fine di Dario, ma più alla sua vita, le sue passioni, i suoi obiettivi.



L'idea dei ragazzi è esprimere con i loro occhi l'importanza della figura di Dario Capolicchio attraverso un dipinto la cui ideazione e rappresentazione è collettiva, quindi chiamata a mettere a sistema la visione e la volontà di tanti giovani. L'opera, caratterizzata da uno aspetto stilizzato, si propone allo spettatore da destra verso sinistra, restituendo temporalmente un’evoluzione nel racconto, racconto in cui la figura di Dario viene riproposta in più momenti. L'interruzione della vita del giovane sarzanese avviene in maniera brusca, rappresentata da uno strappo sul muro che interrompe il racconto a colori, il procedere fumettistico. Irrompe la dura realtà delle macerie attraverso uno scatto catturato dopo la strage mafiosa.



“La collaborazione con L'égalité – osserva Paolo Mazzoli, vicepreside del Parentucelli Arzelà e docente di Arte - prosegue anche durante i mesi estivi raggiungendo pienamente gli obiettivi che l'Istituto si era prefissato con la propria adesione al Piano Scuola per l'estate 2021. Vedere ex studenti, volontari di L'égalité, rientrare nell'Istituto come educatori, con grande professionalità ed impegno, ci fa particolarmente piacere e ci sostiene nel percorso educativo e di collaborazione intrapreso”.



I coordinatori per ‘L'égalité sono: Paolo Rissicini, Filippo Paganini e Maria Paola Isoppo. Gli allievi che hanno aderito: Giulia Netti, Giulio Spinetti, Cecilia Schiasselloni, Chiara Beconcini, Clara D’Amato, Susan Ratti Vivaldi, Alessia Marinaci, Aurora Lupo, Micol Landini.