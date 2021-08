Un mattone per gli ex studenti come ricordo delle Poggi-Carducci

Sarzana - Val di Magra - Un mattone per ricordare un periodo particolare della vita, quello della scuola e delle amicizie nate sui banchi e destinate a durare anche nell'età adulta. È quanto hanno chiesto gli ex alunni della 5A 1982 del Liceo Scientifico Parentucelli al sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli che due anni fa ha dato il via all'intervento di demolizione delle scuole Poggi. Primo passo verso la costruzione del nuovo plesso scolastico cittadino.

Un intervento che ha suscitato grande nostalgia fra quanti hanno frequentato le Poggi-Carducci, compresi i ragazzi che con Roberto Baldoni hanno avanzato ufficialmente la richiesta a Palazzo Roderio.

“Vista l'opera di demolizione intrapresa – hanno scritto a Ponzanelli – riguardo la struttura che ci ha ospitato durante i nostri studi giovanili, essendo legati a quel luogo da importanti ricordi ancora vivi nella nostra memoria, le chiediamo di farci avere venti mattoni fra quelli in migliore stato che saranno frutto della demolizione. Così facendo – hanno evidenziato – ci consentirebbe di conservare una concreta testimonianza del nostro passato che portiamo sempre nel cuore”.

Una richiesta particolare, che il sindaco nella sua risposta ha definito “espressione cristallina di un un legame forte e duraturo con una scuola, momenti, esperienze e ricordi che restano sempre e che vanno ben oltre le musa dove sono state vissute”. “Quella scuola – ha proseguito - è stata per tantissimi di noi una degli istituti più frequentati di Sarzana e dell’intero territorio, esservi legati significa essere legati a Sarzana. La risposta alla vostra richiesta non può che essere positiva, e abbiamo già dato mandato al direttore dei lavori di accoglierla e mettendosi a disposizione per voi e per chiunque altro. Credo che il modo migliore per onorare tutti questi ricordi è garantire che il nostro futuro, i nostri bambini e le prossime generazioni possano lo stesso viverlo, in un edificio sicuro per in prossimi cento anni. Siamo una splendida comunità, unita da una stessa scuola, che evolve e si ricostruisce rispondendo alle esigenze del proprio tempo sempre più bella, forte, sicura: non esiste orgoglio migliore per una generazione che costruire le basi per quella futura, forti dei nostri ricordi e della nostra storia. Ecco – ha concluso - è con questo spirito che vi saranno donati i mattoni simbolo di un passato che è giusto ricordare ed è con lo stesso spirito che sono certa che li riceverete”.