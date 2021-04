Sarzana - Val di Magra - Auto, furgoni, resti di imbarcazioni e detriti di ogni tipo. Una vera e propria discarica a cielo aperto a poche centinaia di metri dal litorale di Marinella e dal centro di Sarzana. Tutto concentrato ai lati del trafficatissimo viale XXV Aprile e della secondaria via Falaschi dove giacciono in stato di abbandono decine di mezzi, in molti casi vere e proprie carcasse, in uno stato di degrado che va avanti ormai da molti anni. E se lo scempio lato monti è parzialmente coperto dalla vegetazione, lo spettacolo per chi transita alle spalle dell'autolavaggio è d'impatto ancora maggiore con i mezzi pieni di sacchi di spazzatura, arredi e rifiuti di ogni tipo. Il tutto a breve distanza anche dall'area Parco.

Gran parte dei mezzi presenti erano finiti sotto sequestro nel novembre 2018 dopo il blitz dei Carabinieri di Sarzana (qui) che aveva chiuso le indagini durate oltre un anno e che avevano fatto emergere una serie di reati come la falsificazione per retrodatazione del passaggio di proprietà di veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

Da allora poco o nulla si è mosso nonostante le autorità competenti nel tempo abbiano emesso numerose ordinanze e diffide di sgombero anche se tutto è rimasto nella stessa situazione. Anzi, è pure peggiorata visto che altri rifiuti sono stati abbandonati in fasi successive a quelle dell'operazione.