Un camminamento più sicuro tra il parcheggio ed il lungofiume

Sarzana - Val di Magra - Sono iniziati i lavori di riqualificazione del marciapiede di via Botteghino, nel borgo di Fiumaretta. L'intervento prevede una spesa di circa 60mila euro, in parte provenienti da finanziamenti ministeriali in parte da fondi comunali e avranno una durata di 45 giorni circa. L'area oggetto del cantiere parte dalla strada statale 432, scende lungo la via, attraversa l’area di sosta e prosegue ricalcando la struttura esistente. L’intervento prevede quindi la ristrutturazione dell’attuale marciapiede poiché ad oggi versa in condizioni di dissesto, in quanto il calcestruzzo è sconnesso in più punti, ed anche la realizzazione di un nuovo tratto.

"Con questo intervento andremo a sistemare due aree: la zona compresa fra il parcheggio pubblico e la passeggiata lungo fiume, area riqualificata lo scorso anno, ed il tratto fra il parcheggio e la statale, agevolando e dando una maggiore sicurezza al transito di pedoni, carrozzine e biciclette", dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Bernava.